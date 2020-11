Qualificazioni mondiali, Brasile e Argentina volano con i gol “italiani” di Arthur e Lautaro

Il Brasile vince 2-0 a Montevideo contro l'Uruguay il match di qualificazione per i mondiali del Qatar disputato nella notte. La Seleçao, al quarto successo di fila, piega la Celeste allo Stadio Centenario grazie alle reti dello juventino Arthur al 35' e di Richarlison al 44'. L'Uruguay, che doveva fare a meno in attacco di Luis Suarez positivo al Covid, ha giocato l'ultima parte dell'incontro in 10 per l'espulsione al 71' di Edinson Cavani.

Nelle altre sfide sudamericane di qualificazione, il Perù ha perso 2-0 in casa con l'Argentina, decisivi i gol di Nicolas Gonzalez al 17' e dell'interista Lautaro Martinez undici minuti più tardi. Punteggio tennistico, 6-1, per l'Ecuador contro la Colombia, 2-1 del Venezuela contro il Cile, infine il 2-2 tra Paraguay e Bolivia. La classifica vede ora il Brasile in vetta con 12 punti in 4 incontri, a 10 l'Argentina seguita dall'Ecuador a 9 e da Paraguay e Uruguay a 8, 4 per Cile e Colombia, 3 per il Venezuela, chiudono a 1 Perù e Bolivia.

