L'Arsenal ne fa 4 al Fulham di Ranieri, vincono Leicester e Tottenham

L'Arsenal vince la prima del 2019, contro il Fulham di Ranieri, sconfitto per 4-1. Dei Gunners, le firme di Xhaka, Lacazette, Ramsey e Aubameyang, mentre di Kamara il gol che ha riaperto solo momentaneamente la gara a 20' dalla fine. I Gunners rialzano la testa dopo la batosta patita ad Anfield contro il Liverpool (5-1), restano in scia del Chelsea di Sarri (2 i punti di distacco) e prendono le distanze dai Red Devils (+6), consolidando il 5° posto in classifica. Nell'altro anticipo della giornata, vittoria in trasferta per il Leicester che si è imposto 1-0 sul campo dell'Everton: ha deciso una rete di Vardy. Grazie ai tre punti conquistati oggi, il Leicester sale a 31 punti in classifica, al 7/o posto, mentre l'Everton resta a centroclassifica 10ma) a 27 punti. Il Tottenham vince facile (3-0) in casa del Cardiff nel terzo anticipo della 21ma giornata di premier e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a 48 punti, una in meno del City impegnato dopodomani nel big match contro la capoclassifica Liverpool (54 punti). I gol portano la forma di Kane, Eriksen e Son, tutti nella prima mezz'ora di gioco.

Domani sono in programma altre sei partite, con il Chelsea che ospita il Southampton. Il big match Manchester City-Liverpool chiuderà la giornata giovedì alle h.21.

Ultimo aggiornamento: 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA