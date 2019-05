La Norvegia travolge 12-0 l'Honduras: Haland record, segna 9 gol Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gigante “terrorizza” il mondiale Under 20. Si tratta di, centravanti dele della, 192 centimetri e quasi 90 chili di potenza. Non male per un ragazzino di 18 anni. Ragazzino che si è preso le copertine di tutto il mondo. Haland è stato infatti il mattatore del 12-0 con cui la sua Nazionale ha travolto l', inferiore tecnicamente e poi penalizzato dalla doppia espulsione diche ha lasciato la squadra in nove. Bene: all'interno della goleada Haland è stato capace di andare a segno ben nove volte (dile altre tre reti), un record assoluto per la manifestazione.Paradossalmente però l'impresa di Haland potrebbe non bastare alla Norvegia per centrare la qualificazione agli ottavi, visto che sono terzi in classifica (dietro a): gli scandinavi dovranno aspettare i risultati del venerdì per capire se riusciranno a essere ripescati tra le migliori quattro terze classificate.