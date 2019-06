Clamoroso a Rennes, la Svezia elimina in rimonta la Germania

Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiudono con una sorpresa i quarti di finale dei mondiali femminili: sul terreno del Roazhon Park di Rennes, laha eliminato la fortissima, battuta 2-1. Adesso le ragazze guidate dadovranno affrontare, mercoledì prossimo, l'Olanda, “responsabile” dell'eliminazione delle azzurre . La vittoria delle scandinave è forse la sorpresa più grossa del torneo: le tedesche, bicampionesse del mondo, erano tra le favorite d'obbligo della vigilia per la vittoria finale.Le svedesi hanno vinto in rimonta, ribaltando l'1-0 iniziale firmato dopo 16' dalla, su assist della Daebritz. Svezia al pareggio con la, servita dalla Sembrant, al 22', e addirittura in vantaggio al 3' del secondo tempo grazie alle rete realizzata dalla. Un gol che vale la semifinale iridata contro le olandese di mercoledì. Nell'altra sfida che metterà in palio un posto per la finale di domenica 7 luglio, si affronteranno: il match è in programma martedì 2 luglio alle 21.