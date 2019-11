Sconfitta indolore per il Manchester United, tracollo Arsenal, Sporting Lisbona ok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel raggruppamento della Lazio il, con la vittoria sul, conquista il primo posto matematico. 3-1 il finale. Vittoria facile per gli uomini di Lennon che già nel primo tempo chiudono la sfida grazie alla rasoiata di Morgan e al gol di Christie. Al 74’ ci pensa Johnston, entrato pochi minuti prima, a mandare definitivamente in archivio l’incontro. Inutile il gol di Hunou per i francesi, buono solamente a rendere meno amaro il passivo.Basterà il pareggio, al, per approdare ai sedicesimi di Europa League. I tedeschi, nel girone della Roma, battono a domicilio (0-1) iltrovando il gol che regala la quasi qualificazione alla fine del primo tempo grazie al rigore di Weghorst. È stata una partita che ha visto gli austriaci padroni di casa mettere in difficoltà la formazione di Glasner che ha sfruttato al meglio l’unica occasione degna di nota della partita. In Germania adesso il Borussia avrà la possibilità di giocare sul doppio risultato.Traballa la panchina di Emery. Il suoperde in casa (1-2) contro unche ha dominato in lungo e in largo. Eppure erano stati gli inglesi a passare grazie al solito Aubameyang. Nella ripresa però la doppietta di Kamada nello spazio di 9’ permette ai tedeschi di volare al secondo posto in classifica. Vittoria in trasferta delsul campo dello(1-2). Affermazione fondamentale per gli uomini di Sergio Conceicao per rimanere in corsa. Al 6’ gol dei padroni di casa con Fassnacht. Nella ripresa la ribalta la doppietta, in 3’, di Aboubakar. Sconfitta indolore per ilcontro l’Astana (2-1). Alla rete di Lingard nel primo tempo ha risposto nella ripresa Shomko prima dell’autorete di Bernard. Vittorie per(2-0) contro il, e dello(4-0 con doppietta di Bruno Fernandes) che ha strapazzato il Psv. Nel gruppo C, dove ilè già qualificato, si giocheranno– entrambe vincenti 1-0 – il passaggio del turno nello scontro diretto previsto all’ultima giornata.