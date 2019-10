Vincono Cluj e Basakhesir. Inglesi super: successi per Arsenal, United e Wolves

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel girone dellai turchi delconquistano tre punti pesantissimi contro il. A siglare il gol vittoria Kahveci, che chiude al meglio una grandissima azione personale quando alla fine del match mancano dodici minuti. Il forcing finale degli austriaci – che non hanno demeritato e che sicuramente meritavano il pareggio – non ha portato ai frutti sperati. Ancora saluto militare dopo il gol vittoria della squadra turca al quale ha preso parte anche l’ex Milan e Real Madrid Robinho.Inguaia lala vittoria delsul campo del. Tre espulsi, un rigore sbagliato e due pali hanno segnato una sfida scintillante. Aperta e chiusa dal gol sul calcio di punizione di Deac quando il cronometro segnava il minuto 9. Un calcio piazzato causato dall’uscita disperata di Mendy costata anche il cartellino rosso al portiere francese. Nonostante l’inferiorità numerica il Rennes ha trovato la forza di guadagnarsi il rigore sbagliato da Niang. Il rosso a inizio ripresa a Camavinga ha messo maggiormente in discesa la gara per gli ospiti che, però, hanno clamorosamente rischiato ancora al 71’ quando Bourigeaud ha colpito il palo. Il doppio giallo a Susic per il Cluj è arrivato troppo tardi per permettere al Rennes di avere il tempo per trovare il pari.Vince il(0-1) che grazie al rigore di Martial sul finire del primo tempo sbanca il difficile campo del. Partita giocata su ritmi alti dalle due squadre che ha regalato molto emozioni. Prima del gol decisivo sono stati Lingard per gli inglesi e Sadik per i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio. Nel secondo tempo il Partizan ha spinto sull’acceleratore ma Romero ha sventato ogni minaccia superandosi in diverse occasioni. Pareggio tra(1-1): al vantaggio portoghese di Diaz ha risposto Morelos. Vittoria esterna e in rimonta del(1-2) grazie al gol di Saiss e al rigore di Jimenez. Cutrone titolare ma sostituito al 45’. L’vince in pieno recupero (3-2) grazie alla doppietta di Nicolas Pepe, subentrato a Lacazette. Ilha reso vita difficile però ai Gunners ed è anche passato in vantaggio con Edwards nel primo tempo, prima che l’italo-brasiliano classe 2001 Martinelli riportasse le cose a posto. Duarte sempre nella prima parte di gara ha permesso ai portoghesi di andare al riposo in vantaggio. Ma le scelte di Emery hanno fatto la differenza alla fine. Doppietta di Franco Vazqueznel 3-0 delsul Dudelange. Il sigillo finale è di El Haddadi. Affermazione esterna delsul campo del Getafe (0-1) grazie alla rete di Frei al 18’. Loinfine ringrazia Bolasie per il gol che vale la vittoria contro il Rosenborg.