Il Bayern vince in rimonta. Cade in casa il Dortmund, Lipsia al secondo posto

Il Bayern Monaco allunga in testa. Almeno sul Borussia Dortmund, adesso a -4. Al secondo posto si piazza – in attesa domani del Leverkusen – il Lipsia di Nagelsmann. Vince il rimonta (1-3) la squadra di Flick sul campo dello Stoccarda. Non un’affermazione semplice per i campioni di Germania in carica, che vanno sotto al 20’ per via della rete di Coulibaly. Ci pensa Coman (38’) a riportare in parità la partita mentre un minuto dopo i padroni di casa si vedono annullare un gol dal Var. Allo scadere della prima parte di gara è Lewandowski a piazzare il colpo che ribalta la gara. Nella ripresa il Bayern Monaco soffre, ma riesce a chiuderla grazie all’ex Juventus Douglas Costa che sfrutta l’assist di Sané per regalare tre punti fondamentali alla squadra bavarese.

Cade in casa, inaspettatamente, il Borussia Dortmund: non un buon viatico per la gara di Champions contro la Lazio della prossima settimana. Il Colonia passa (1-2) sfruttando le poche occasioni che è riuscito a creare durante la sfida. Mattatore di giornata il tunisino Skhiri, doppietta, che toglie la sua squadra dalla zona retrocessione. Inutile il gol di Hazard (74’). Nel finale l’undici di Favre, che manda nuovamente in campo Moukoku sperando nella svolta, non riesce a creare nulla. E il Colonia fa festa.

Vince il Lipsia, e lo fa con merito contro l’Arminia Bielefeld (2-1) piazzandosi a -2 dalla vetta. La partita la apre Angelino al 29’, nella ripresa poi arriva il raddoppio di Nkunku. Sorloth sbaglia il rigore che potrebbe chiudere la gara, e allora Klos al 76’ la riapre. Ma è troppo tardi. Punti pesanti per la squadra di Nagelsmann.

Senza problemi, il Monchengladbach, prossimo avversario dell'Inter in Champions, supera 4-1 lo Schalke 04: gol di Neuhaus in apertura, e pareggio immediato di Raman. Wendt, prima della fine del primo tempo, riporta avanti il 'Gladbach. Nella ripresa la squadra di Rose dilaga con Thuram e Wolf.

Pareggio tra Augusta e Friburgo (1-1): succede tutto nel secondo tempo. Passano gli ospiti con Grifo, pareggia Vargas. Spettacolare 3-3 tra Union Berlino e Francoforte. Andrich e il rigore di Kruse mandano sul doppio vantaggio i padroni di casa. Nel primo tempo però l’ex Milan Andre Silva, con una doppietta, manda la sua squadra in parità all’intervallo. Al minuto 79’ Dost completa la rimonta, ma è ancora Kruse a fissare il risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA