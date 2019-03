Il Brasile scopre Paqueta: il gol del milanista non basta a battere Panama

Dopo Piatek con la Polonia e Cahlanoglu con la Turchia, i giocatori del Milan continuano a fare faville in giro per il mondo. E così arriva anche il primo gol in nazionale per Paquetà che ha lasciato il segno nell'amichevole che il suo Brasile ha solo pareggiato per 1-1 con Panama allo stadio “Do Dragao” di Oporto. La Seleçao è andata in vantaggio con il milanista al 31' del primo tempo, pareggio dei Canaleros del ct Dely Valdes, ex attaccante del Cagliari, con Machado appena quattro minuti dopo. Alla partita ha assistito in tribuna, assieme ad amici, l'infortunato lungodegente Neymar. In campo nel Brasile anche l'altro “italiano” Miranda, mentre l'ex laziale Felipe Anderson è entrato al 26' della ripresa al posto di Arthur.





© RIPRODUZIONE RISERVATA