Psg, rissa sfiorata tra Cantona e il papà di Neymar dopo il ko contro lo United

Il ko in casa lascia strascichi e produce veleni. La gente contesta i campioni del Psg, i tifosi vip litigano tra loro. Nervi a fior di pelle nella tribuna vip del Parco dei principi di Parigi in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Manchester United finito con l'eliminazione a sorpresa dei francesi battuti 3-1 con un gol su rigore nei minuti di recupero di Rashford. A quanto riporta la rete transalpina 'Rmc Sport' al termine della gara di mercoledì una provocazione di Eric Cantona, ex attaccante dei red devils, avrebbe fatto infuriare il padre della stella del Psg Neymar coi due che sarebbero quasi arrivati alle mani. Dalle ricostruzioni della stampa francese, Cantona avrebbe rivolto un gestaccio all'indirizzo del padre dell'attaccante brasiliano indicandogli con un dito portato alla bocca di fare silenzio dopo l'umiliante eliminazione. Il padre di Neymar, che si trovava in un box non lontano dall'ex giocatore dello United, avrebbe a questo punto tentato di avvicinare Cantona ma il provvidenziale intervento della sicurezza dello stadio lo avrebbe bloccato in tempo.

Ultimo aggiornamento: 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA