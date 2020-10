© RIPRODUZIONE RISERVATA

KIESZEK 6.5Il Milan si fa vedere poco dalle sue parti. Si arrende solo sulla conclusione di Saelemaekers. È uno di quelli che sbaglia dagli 11 metri.IVO PINTO 6.5Galoppa sulla fascia senza mai fermarsi.BOREVKOVIC 4Difficile da saltare, ma nel suo intervento di mano a pochissimi secondi dalla fine è da sciagurato.SANTOS 6Chiude ogni varco, è un avversario bello tosto. Suo l’errore decisivo dal dischetto.NELSON MONTE 6Qualche disattenzione di troppo.TARANTINI 6Presente in mezzo al campo.FILIPE AUGUSTO 6.5Aggredisce i portatori di palla del Milan.PIAZON 6.5Poche accelerazioni, ma è suo l’assist per Geraldes.DIEGO LOPES 5.5Non è in buona forma fisica e si vede.CARLOS MANE 6.5Si sveglia dall’azione del pareggio.MOREIRA 5.5Pochi palloni giocabili. Non si rende pericoloso.GERALDES 7In campo per dare una scossa, segna il gol del pari.GELSON 7Ribalta il Milan e lo elimina.JAMBOR 6.5Non smette mai di pressare.MARIO SILVA 6.5Sfiora l’impresa con il suo Rio Ave.DONNARUMMA 6Si fa sorprendere dal tiro di Geraldes, ma para il rigore di Santos.CALABRIA 5.5In fase difensiva commette qualche sbavatura.KJAER 5.5Da uno con la sua esperienza ci si aspetta di più.GABBIA 5Si fa sorprendere spesso e non chiude su diagonale di Gerson.THEO HERNANDEZ 6Inizia bene, ma cala nella ripresa.BENNACER 6.5Lotta e si fa sentire.KESSIE 5.5Sfortunato sul rimpallo da dove nasce il 2-1 del Rio Ave.CASTILLEJO 5Pochi guizzi da parte sua.CALHANOGLU 6Un passo indietro rispetto alle sue ultime prestazioni, ma è freddo al 120’ dagli 11 metri per il 2-2.SAELEMAEKERS 6Firma il vantaggio, ma il Milan si fa riprendere.MALDINI 5In campo un po’ a sorpresa, ma non si vede molto.BRAHIM DIAZ 6Appena entra, sembra dare vitalità al Milan.RAFAEL LEAO 6Entra nella ripresa e crea scompiglio.COLOMBO 5.5Si sbatte, ma avrebbe dovuto giocare dall’inizio. Sbaglia un rigore.TONALI 6Serve palloni interessanti.PIOLI 6Rischia di fallire il primo traguardo stagionale.