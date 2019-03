Rimonta e qualificazione: il Manchester United vince 3-1 ed elimina il Psg

Ultimo aggiornamento: 23:41

Ha ammutolito il Parco dei Principi al minuto 93 su rigore, Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United ha regalato ai suoi quarti di finale di Champions League, firmando il 3-1 contro il Paris Saint Germain. Niente da fare per i francesi che all’andata avevano vinto 2-0 all’Old Trafford. La rimonta degli inglesi è pazzesca. Al 2’ Romeu Lukaku di sinistro batte Buffon. Il pubblico di casa sembra accusare il colpo, ma gli uomini di Tuchel reagiscono immediatamente e dieci minuti dopo realizzano l’1-1. Bernat, su assist di Mbappè, riequilibra l’incontro, ma non spaventa lo United. Al 30’ sul tiro di Rashford Buffon non trattiene la palla e Lukaku segna il gol del vantaggio. Gli uomini di Solskjaer prendono coraggio. La manovra è organizzata e i pericoli arrivano soprattutto da contropiede. La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo. Tuchel inserisce in campo forze fresche: fuori Kehrer e Draxler, dentro Pardes e Meunier. Mosse apparentemente indovinante. All’83’ Bernat, sugli sviluppi di un’azione iniziata da Dani Alves, colpisce il palo esterno. Lo United con la forza della disperazione si getta a capo fitto nella metà campo avversaria e al 90’ l’arbitro Skomina consulta il Var Irrati e fischia il calcio di rigor per gli inglesi: il tocco di mano di Kimpembe è volontario e dentro l’area. Rashford si incarica della battuta all’ultimo minuto segna il rigore che qualifica i Red Devils.PSG-MANCHESETER UNITED 1-3 2' Marcatori: 2’ Lukaku (M), 12' Bernat (P), 30' Lukaku (M), 93' rig. Rashford (M)PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer (70' Paredes), Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler (70' Meunier), Di Maria; Mbappè. All.: TuchelMANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Lindelof, Bailly (36' Dalot), Smalling, Shaw; Young, McTominay, Fred; Andreas Pereira (81' Chong), Lukaku, Rashford. All.: SolskjaerAmmoniti: Di Maria (P), Paredes (P), Shaw (M)