Rimonta parziale della Fiorentina contro l'Udinese: Edimilson replica a Larsen

Uno a uno nel giorno del ricordo di Astori. Qui il 4 marzo 2018, nel ritiro friulano della Fiorentina, era morto Davide. Udinese-Fiorentina per i viola non sarà più una partita come tutte le altre. Poco prima della gara lo speaker della Dacia Arena ha ricordato Davide come il “Capitano di tutta Italia”. Un lungo applauso ha sottolineato questo momento emozionante e l’altro tributo è arrivato, come orami in ogni partita della Fiorentina, al minuto 13 del primo tempo.Un pareggio che fa più comodo all’Udinese, il primo punto nel 2019, che alla Fiorentina, reduce dal 7-1 in Coppa Italia con la Roma e carica di speranze per la rincorsa Europa League. Le firme di Stryger Larsen e Edimilson Fernandes sulla gara. I viola sono usciti nella ripresa quando hanno creato alcune buone occasioni sulle quali è risultato efficace Musso, il portiere argentino dell’Udinese. Francamente non è stata una gran partita.Un primo tempo bloccato, soprattutto dall’Udinese che di fronte ad una Fiorentina dotata di contropiede feroce ha deciso di adottare la stessa tattica, costringendo i viola a fare la partita. Nicola ha piazzato due linee compatte nella propria trequarti e contro quel muro è andata a sbattere la Fiorentina, in difficoltà proprio nel produrre gioco. Nicola ha cercato l’ampiezza del campo difendendo in pratica a 5 con le fasce pronte a raddoppiare su Chiesa e Muriel, grazie al sacrifico di D’Alessandro e Larsen. De Paul, però, dopo pochi minuti ha avuto sul destro l’occasione giusta per sbloccare la partita, ma l’ha fallita per questione di centimetri. L’occasione bella della Fiorentina è arrivata su corner, Pezzella ha colpito benissimo, ma è stato più bravo Musso, argentino anche a lui, a respingere magistralmente. Il gioco lento e ingessato ha caratterizzato tutta questa frazione. Prima dell’intervallo opportunità per Pussetto, dopo un errore di Veretout, ma palla sull’esterno della rete.Nella ripresa Pioli ha sostituito lo spento Mirallas con Simeone passando al 4-2-3-1, nel tentativo di alzare il baricentro. L’errore, viola, però era in agguato: sul corner di Biraghi, passaggio al limite area friulana per Veretout che in modo goffo ha perso la palla, ribaltamento di fronte velocissimo con Pussetto, palla a Larsen in piena area e gol. Pioli ha tolto Gerson per Pjaca, ma il croato ha confermato il suo ruolo di fantasma in questa Fiorentina. Però con un tiro chirurgico da fuori Edimilson ha agguanto il pareggio, primo gol italiano per lui. Nicola ha cercato la pesantezza offensiva inserendo Okaka per un fischiatissimo De Paul, reo di aver giurato già amore all’Inter. Pioli, invece, ha visto aumentare il rendimento di Chiesa: Federico ha lottato su ogni pallone e impegnato ancora Musso, mentre un un’altra circostanza su assist di Muriel - prova opaca dell’ex udinese - ha alzato di testa sulla traversa. Negli ultimi minuti Nicola ha provato anche la carta Lasagna per Pussetto,ma è stata la Fiorentina su corner, con una deviazione di Ceccherini, a chiamare ancora in causa Musso. E’ finita con un pari che scontenta molto la Fiorentina.