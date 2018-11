Rimonta e riscatto per lo Sporting Genzano: Ronciglione battuto

Lo Sporting Genzano riscatta prontamente la sconfitta del Cecconi e, nel recupero della nona giornata, la squadra di Salerno si impone di misura e in rimonta sul Ronciglione United. Botta e risposta nel primo tempo. Al 31' Moretti porta in vantaggio la formazione viterbese, mentre 1' più tardi Matteo firma il pari dei castellani. Nella ripresa parte meglio lo Sporting e al 9' Dari timbra il raddoppio e al 19' è ancora Matteo a gonfiare la rete. Nel finale Valentini accorcia per gli ospiti ma i castellani tengono, conducendo il parziale fino al triplice fischio. Sporting Genzano che sale in classifica a quota 17 punti. Resta a 11 il Ronciglione United.

Ultimo aggiornamento: 18:25

