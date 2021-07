Italia-Spagna, chi sono i rigoristi per la semifinale degli Europei

Martedì 6 Luglio 2021, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 23:34

L'Italia fa 1-1 ai tempi regolamentari e anche dopo i supplementari contro la Spagna il risultato non cambia. Già, ma chi sono i rigoristi? Roberto Mancini com'è ovvio che sia ci ha pensato nei giorni scorsi e in allenamento li ha anche fatti provare agli azzurri prima di Italia-Spagna. Le idee sembravano abbastanza chiare da subito. Sicuramente Jorginho, rigorista designato dall'inizio degli Europei. Nel corso del secondo tempo sono usciti due che il rigore l'avrebbero tirato, cioè Insigne e Immobile. Al loro posto Belotti (che li tira a Torino, 24 gol su 33) e Berardi (che li tira al Sassuolo, 29 su 37 realizzati).

Un altro che sicuramente lo tirerebbe è Leonardo Bonucci, che li ha già calciati alla Juventus e ha esperienza e pedigree per non tremare dagli undici metri nonostante ne abbia segnato uno su tre con la Nazionale. Chiesa in campionato ha il 50%, con un rigore segnato e un altro sbagliato ma nel corso del secondo tempo supplementare ha lasciato il posto a Bernardeschi, che in passato li tirava alla Fiorentina. L'ultimo dovrebbe essere Locatelli, che ha le qualità per farlo. La vera forza Mancini spera di averla in porta con Donnarumma, uno abituato a pararli. Prima dell'inizio della sequenza è stato caricato da Sirigu, che gli ha parlato all'orecchio.