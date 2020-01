© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono Vivace Furlani Grottaferrata, Atletico Colleferro, Ginestra e Fulgur Tuscania le “magnifiche quattro” della Coppa Lazio di Prima categoria. Questo l’esito delle sfide di ritorno dei quarti di finale andate in scena oggi pomeriggio. Al Comunale di Grottaferrata, i padroni di casa della Vivace Furlani (capolista del gruppo G) hanno avuto bisogno del sesto tiro di rigore per avere la meglio dell’Atletico Pofi (quarta forza del girone I), dopo la parità nella classica “cinquina” e il precedente 2-1 castellano nei tempi regolamentari che aveva “impattato” il risultato dell’andata favorevole ai ciociari.Una gara tiratissima e ben giocata da entrambe le squadre, ridotte in dieci nel primo tempo che aveva visto l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con la firma “illustre” di Fanasca dal dischetto. Nella ripresa il raddoppio dell’ex Ciampino Parroni e il gol ospite che aveva rimandato tutti i discorsi ai tiri dal dischetto. Meno incerta la sfida tra Atletico Colleferro e Città di Pomezia (big dei gironi F e G, rispettivamente terza e seconda) che all’andata era terminata 1-1 in casa dei pometini. Al ritorno secco 3-1 dei padroni di casa con il rigore di Lorenzi a sbloccare il punteggio, il raddoppio di Corinaldesi e poi nel secondo tempo il terzo sigillo di Rizzo prima dell’inutile 3-1 ospite.Festeggiano l’approdo in semifinale anche i reatini del Ginestra che hanno pareggiato a reti bianche sul campo dell’Atletico Capranica, sconfitto all’andata per 3-1. Per la squadra di mister Leoni, che viaggia a metà classifica nel girone C, una ghiotta opportunità per fare il salto di categoria. Sono serviti i calci di rigore (e l’oltranza) pure per il passaggio del turno dei viterbesi della Fulgur Tuscania che hanno battuto 2-1 i romani della Polisportiva Giovanni Castello, impostisi tra le mura amiche con lo stesso punteggio nella gara d’andata. Negro ha portato in vantaggio i padroni di casa (capolista del girone A assieme alla Sorianese) poi Provenzano ha raddoppiato a inizio ripresa. Il gol che ha rimandato tutti i discorsi dal dischetto lo ha realizzato Sammiceli per gli ospiti (in piena zona retrocessione nel girone D), poi sugli scudi è andato il portiere di casa Cardarelli che ha parato l’ultimo rigore a Salvi.