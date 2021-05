Serie B, il Venezia è in finale. Il Lecce eliminato per il rigore fallito da Mancosu

Passa il Venezia, in finale dei playoff di serie B grazie al rigore sbagliato da Mancosu, ma il Lecce fra andata e ritorno ha costruito qualcosa di più. Cioè quasi nulla al Penzo, parecchio stasera, compresa una traversa.

Coda ha un’occasione all’inizio, sempre dalla sinistra si fa vivo Henderson, lo scozzese crossa, per poco non arriva Pettinari. Il Lecce inizia a spingere, anche con Maggio, classe 1982, vicentino di Montecchio Maggiore, il suo sinistro è deviato da Maleh, esce di poco, voleva il rigore, Irrati vede bene.

E’ un attimo, il Venezia riguadagna metri, rallenta il ritmo con Molinaro, classe 1983, due stagioni da titolare nella Juve, dal 2007 al 2009. Paolo Zanetti tiene la difesa alta, come all’andata limita i rifornimenti per Coda, che calcia, ma da posizione defilata. Nikolov ha una buona chance, su errore di Maleh, tira in maniera timida. I salentini costringono sulla difensiva i trequartisti arancioneroverdi, Di Mariano, Aramu, lo stesso Maleh, Irrati consente qualche ruvidità di troppo ai padroni di casa, senza ammonire. Si va a ondate, il tiro di Henderson è deviato da Svoboda, Maenpaa disturbato dal vento respinge contro Molinaro, la palla carambola sulla traversa. Pettinari si gira al limite, il destro secco va oltre il secondo palo, il Lecce meriterebbe il vantaggio, le controffensive veneziane sono timide e anche l’uscita dalla trequarti è complicata, sul pressing. Una parata deve compierla comunque, Gabriel, su azione d’angolo di Taugourdeau, Maggio sembra anticipare Svoboda, invece è il contrario e al Var arriva il rigore. Il portiere Gabriel va a prendere un foglietto in spogliatoio, con cui ha studiato i rigoristi del Venezia, intanto arrivano insulti all’arbitro, anche dal presidente Sticchi Damiani, in tribuna. Il portiere danza sulla linea, eppure Aramu è perfetto. La reazione dei giallorossi è veemente, nel recupero, Coda saetta con il sinistro, Maenpaa non si fa piegare le mani.

Corini leva il deludente Nikolov per Mancosu, che stranamente aveva fatto iniziare dalla panchina, la pressione porta al pari al 20’, cross dalla sinistra di Coda, Dermaku gira di testa, Maenpaa respinge, arriva Lucioni che di prima centra per Pettinari e il tocco ravvicinato è facile. Dai e dai, arriva il rigore che può portare il Lecce in finale, tocco di mano di Maleh su conclusione di Maggio, Mancosu manda altissimo. Sale la tensione, Tachtsidis perde i sensi dopo uno scontro con Bocalon, entrano i sanitari e si riprende. La linea Maginot del Venezia resiste, allo scadere l’espulsione di Delgado, del Lecce, per Henderson.

Classe 1982, Paolo Zanetti ha imparato a difendersi, ad Ascoli la scorsa stagione aveva iniziato alla grande, la proprietà non ha pazienzato, diversamente magari avrebbe avvicinato l’impresa di stasera. Il Venezia aveva perso a Salerno l’opportunità di battersi per la serie A diretta, come cifra di gioco era stata complessivamente seconda solo all’Empoli. Il Lecce era la favorita per il secondo posto, sino a un mese fa, Eugenio Corini è stato troppo attendista, all’andata. Senza il Var, il rigore dello 0-1 non sarebbe stato concesso, Maresca ha giustamente richiamato Irrati a rivedere il contatto, il Lecce si appellerà al fatto che il non rigore non sarebbe stato un errore ed evidente. Comunque, in finale vanno i veneziani, domenica gara1.

