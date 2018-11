Riforma Sport, Carraro: «Evitare traumi all'attività delle società sportive e degli atleti»

«Riformare l'organizzazione sportiva, ma senza creare traumi all'attività delle società sportive e degli atleti». È quanto auspica il membro Cio ed ex numero uno del Coni, Franco Carraro, alla luce della riforma in materia di sport inserita nella bozza della manovra. «Bisogna capire che questo governo - ha aggiunto all'ingresso della Giunta del Coni -, che rappresenta la maggioranza degli italiani, vuole fare la riforma dello sport e da parte nostra il desiderio è innanzi tutto che vengano potenziati i settori che sono stati trascurati finora, non credo per colpa delle società, come la scuola e l'impiantistica». Dopo l'incontro informale di ieri con i presidenti federali, che ha dato mandato al presidente Giovanni Malagò di trattare con il governo, Carraro conclude: «Nessuna dilazione, ma una collaborazione in senso positivo». © RIPRODUZIONE RISERVATA