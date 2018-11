Riforma dello Sport, Pescante: «La legge di Mussolini era più democratica»

«Lo ha detto un autorevole giurista (Sabino Cassese, ndr): la legge del 1942/43 di un certo Benito Mussolini era molto più democratica». Lo ha detto Mario Pescante, ex presidente del Coni e membro uscente del Cio, parlando della riforma in materia di sport inserita dal governo nella bozza della manovra. «Di che cosa siamo responsabili per essere stati percossi in questo modo?», ha evidenziato Pescante nel suo intervento davanti al Consiglio nazionale. «Non ci illudiamo, la politica è già arrivata e in futuro non si discuterà affatto, c'è un signore che deciderà i contributi alle federazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA