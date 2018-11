Riforma Coni, Cicolari controcorrente: «E' ora di cambiare»

«Atleti strumentalizzati o in cerca di fare politica ci sono sempre stati e ce ne saranno ancora. Ma non è finalmente ora di cambiare?»: con un post su facebook, Greta Cicolari, ex azzurra del beach volley, rompe il coro di atleti che in questi giorni si sono schierati contro la riforma del Coni progettata dal governo e va controcorrente. «La politica deve tenere un pò di distanza dallo sport di alto livello e le istituzioni dovrebbero pensare di più alla base del movimento, a promuovere lo sport nelle scuole, nelle strutture per gli amatori o per futuri atleti che non hanno possibilità di accedere in questo ambiente e valorizzare solamente le vere eccellenze sportive», scrive Cicolari, olimpica a Londra 2012 ma poi dal 2013 in rotta di collisione (anche legale) con la federpallavolo. «Tutto ciò - prosegue Cicolari parlando dell'attenzione allo sport di base - è in forte ritardo rispetto ad altri Paesi. Quindi vi prego amanti dello sport... Non facciamo finta che quello che c'è adesso vada bene. È finalmente ora di cambiare? O sono solo le solite chiacchiere?!»

