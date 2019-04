Rieti, insulti sessisti all'arbitro donna: allenatore squalificato per quattro turni

Ultimo aggiornamento: 19:13

RIETI - Il giudice sportivo nel campionato juniores provinciale under 19 ha fermato per quattro giornate l’allenatore della Maglianese reo di aver insultato l’arbitro con una espressione irriguardosa nei sui confronti e delle donne in generale. L’episodio è accaduto durante la gara tra la Maglianese e Cantalice che si è disputata sabato scorso ed è terminata con la sconiffta dei padroni di casa per 1-3.LEGGI ANCHE: Insulti sessisti alla guardalinee donna: «È uno schifo». Sospeso dall'Ordine dei giornalisti Di seguito il dettaglio del comunicato ufficiale del giudice sportivo provinciale. Campionato provinciale under 19: quattro turni a Marco Rossi (allenatore Maglianese): “Allontanato perchè, in segno di protesta, si rivolgeva all'arbitro con espressione irriguardosa e discriminatoria non solo nei suoi confronti ma anche delle donne in generale. Successivamente dagli spalti offendeva il direttore di gara».