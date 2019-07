Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 08:20

Leonardo Terracina, 39 anni e un lungo passato tra Prima categoria e Promozione alle spalle. Tanti i campionati vinti e le esperienze trascorse sui campi della regione dove ha conosciuto tantissimi giocatori, ma nessuna voglia di smettere. Dopo due anni al Passo Corese dà il suo addio.«Il mio percorso tra i senior è iniziato nel ’96, avevo 16 anni e ho esordito con la Spes Artiglio (Prima categoria). Da lì ho avuto un stop, non mi divertivo più e ho deciso di cambiare ruolo, ho fatto il portiere per due anni. Questo mia decisione è stata presa dopo molte esperienze che mi hanno condizionato: alcuni provini con Roma, Inter, Lazio non sono andati a buon fine per vari motivi e sono stato allontanato dal gioco del calcio. All’età di 16 anni ero di proprietà del Delle Vittorie e mi mandavano sempre in prestito. Un anno sono stato vice campione d’Italia alla Spes Montesacro poi l’anno successivo sono salito in prima squadra alla Spes Artiglio. Dopo gli anni da portiere sono tornato a giocare e sembrerebbe strano ma come centrocampista. Questo ruolo è stato mio fino a qualche anno fa, poi per questioni anagrafiche ho iniziato a fare il difensore centrale. Da quel momento in poi ho giocato con molte società: La Sabina con la quale ho vinto un campionato di Promozione, due anni al Poggio Catino in cui abbiamo vinto la prima categoria, poi Torri in Sabina (Promozione), Poggio Nativo (Promozione), Fontenuovese (Eccellenza) a 32 anni, passando per Fiano Romano, Montasola fino ad arrivare al Passo Corese dove sono stato per due anni e dove ho vinto la Prima categoria».«Sicuramente al Poggio Catino dove ho trascorso due anni tra Prima categoria e Promozione. È un paese di pochissimi abitanti ma grazie a un presidente che investiva molto nella squadra sono arrivati i successi. Abbiamo svolto amichevoli importanti con Siena, Lazio e Rieti. Stavamo vivendo un sogno. Con il gruppo abbiamo fatto anche vacanze insieme tra le tante a Londra.«Ero alla Pro Roma e non trovavo spazio. Il Passo Corese, grazie a Simone Fratini mi ha contattato e mi ha detto che c’era un ottimo progetto. Bisognava vincere la Prima per tornare il Promozione. Ho visto la squadra e molti elementi già li conoscevo, conoscevo le loro potenzialità e mi sono convinto. Inizialmente non ero deciso, tornare in Prima non mi entusiasmava ma l’idea di provare a vincere mi ha fatto dire “proviamo”. Poi mi sono trovato molto bene con tutti».«Siamo partiti molto rimaneggiati, la società si è mossa in ritardo sul mercato e siamo rimasti quasi subito senza portiere. Avevamo preso Simone Santarelli che ci ha poi abbandonato per problemi di lavoro. Al suo posto è arrivato Somma, anche se classe ’97 è un portiere di assoluto livello. Abbiamo svolto un inizio di campionato un po’ in salita dovuto al fatto che la squadra era piena di giovani. Alcuni di loro più pronti altri meno per la categoria. Devo dire che sia il mister che il preparatore atletico si sono dati molto da fare, ci hanno fatto lavorare. Anche grazie a loro siamo stati una delle migliori difese del campionato. Anche se in attacco si poteva fare meglio. Abbiamo fatto buoni risultati nella prima parte di campionato per poi scendere nella seconda causa anche a infortuni e squalifiche. Nonostante molto rimaneggiati il mister ha fatto dei miracoli col materiale umano a suo disposizione».«La società si è comportata benissimo ed è molto affidabile. Non è facile trovare un club così in un periodo di grande crisi economica come questa, bisogna dargliene merito, sono persone oneste. Anche i compagni sono stati splendidi. Col mister ho un buonissimo rapporto nonostante sia più giovane di me (ride). Ci siamo conosciuti sui campi, lui giocava col Capena. Ricordo i tanti derby qunado io ero a Fiano. Fabrizio Benigni è un ragazzo serio, intelligente, una persona preparata. Si confronta molto con i giocatori di maggiore esperienza, poi io sono persona abbastanza schietta e se gli devo dire una cosa che non mi sta bene non mi faccio problemi e lui fa altrettanto. Ci conosciamo da parecchi anni. Proprio sui campi mi ha rotto il ginocchio (ride) giocandoci contro.«Ho un vago ricordo di quando ero under io... La differenza però è che noi eravamo più grandi e molti di più in squadra, se non sbaglio ci dovevano essere cinque fuori quota. Oggi molti di loro non sono pronti perché vengono da juniores oppure ad altri non vengono riconosciuti dei rimborsi e perdono la voglia di giocare. Questo fa sì che il livello si abbassa. Se la società non riesce a farli crescere nel modo giusto o smettono o tornano nelle categorie inferiori».«Il giocatore che mi è rimasto più impresso è Matteo Martini. Lui venne al Poggio Catino dopo anni di serie D e serie C. In Prima si vedeva che era di un altro livello sia tecnico che di intelligenza. Uno dei giocatori più forti con cui ho giocato».«Ci siamo incontrati con la società che mi ha ribadito la voglia di rinnovarmi la fiducia. Purtroppo non ci sono i termini per andare avanti. Venendo da Roma ho delle spese importanti. Non sarò al Passo Corese ma non smetterò questo è sicuro, voglio continuare almeno per un altro anno, mi sento bene. Nella scorsa stagione ho fatto 27 presenze e due gol».