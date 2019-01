I COMMENTI

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

IL TABELLINO

Passo Corese

Cantalice

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella terza giornata di ritorno del campionato di Promozione va in scena al campo Amerigo Di Tommaso il derby tra il Passo Corese ed il Cantalice. Una gara ricca di emozioni che finisce con il pareggio per 1-1 e che i padroni di casa disputano in inferiorità numerica dal 30' del primo tempo ma che mostrano di non essere inferiori agli avversari. Il Cantalice perde la vetta ai danni del Tivoli.Il Passo Corese parte con maggiore piglio agonistico ed al 10' una girata in area di Giovannangelo viene parata da Pezzotti: lo stesso portiere si fa trovare pronto al 12' su un'incursione di Italiano e poco dopo termina alta una deviazione di testa di Pomposelli su un calcio d'angolo. Al 13' per il Cantalice ci prova Monaco su assist di Accardo ma il pallone sorvola la traversa. Al 15' il Passo Corese passa in vantaggio con un pallonetto di Giovannangelo sul quale non può arrivare Pezzotti ed al 22' allo stesso Giovannangelo si presenta un'occasione d'oro per raddoppiare ma la conclusione termina fuori. Al 30' la svolta della gara: Cianetti batte dalla destra una punizione concessa per un fallo su Suwarech con il numero 7 del Cantalice che si sposta in area e viene messo giù da Mechelli, calcio di rigore ed espulsione del difensore bianconero. Va sul dischetto Monaco e realizza la rete del pareggio per la squadra ospite. Il primo tempo si chiude con un tentativo a rete di Mattei e uno di Piras senza esito.Nella ripresa i padroni di casa tornano alla carica ed al 9' Terracina sfiora la traversa con un colpo di testa, al 10' lambisce il palo un bel tiro di Italiano. Al 30' il Cantalice si rende pericoloso con Mattei ed al 40' una girata in area di Monaco viene deviata un angolo. Poco prima il Passo Corese aveva reclamato un tocco di mano in area di un difensore avversario ed al 41' è il Cantalice a non mostrarsi d'accordo su una rete annullata a Panitti per fuorigioco. L'ultimo brivido lo produce Imperatori nei minuti di recupero con un'incursione dal vertice sinistro del campo ma il tiro termina oltre la linea di fondo.«C'è tanto rammarico perchè avremmo ampiamente meritato di vincere e va lodato il grande impegno dei nostri giocatori che con il loro atteggiamento non hanno fatto pesare l'inferiorità numerica. Purtroppo non abbiamo sfruttato al meglio le grandi opportunità che ci sono capitate e potevamo chiudere subito la gara: sul campo abbiamo dimostrato che si poteva vincere e ci dispiace di dover accettare questo pareggio. Sorvolo sull'arbitraggio e su alcune decisioni: sottolineo invece il grande cuore messo in campo dai giocatori!».«Una gara strana. Ci prendiamo questo punto ma dovevamo sfruttare meglio la superiorità numerica e non l'abbiamo fatto: dobbiamo mostrare più maturità».: Somma, Varsalona, Mechelli, Pomposelli, Terracina, Caprioli (30' st Imperatori), Scarinci (38' pt Quintino) , Filippi, Fiorentini (40' st Gerli), Giovannangelo (35' st Ubertini), Italiano. A disp. Vittori, Manna, Scancella, De La Vallèe, Delle Fave. All. Benigni: Pezzotti, Rossi, Fosso (20' st Mariantoni), Cianetti (30' st Dionisi), De Gennaro, Panitti, Suwarech (20' st Mostarda), Mattei, Monaco, L.Piras (39' st Tiengo), Accardo. A disp. Conti, Dionisi, Agnesi, Agostini, Panfilo, M.Piras. All. Patacchiola: Pozzi di Roma1(Palmigiano di Ostia e Tartaglia di Ostia): 15' pt Giovannangelo (P), 30' pt rig. Monaco (C): espulso 30' pt Mechelli; ammoniti Giovannangelo, Pomposelli, Panitti, Monaco, Mostarda; angoli: 5-5; spettatori: 80 circa.