Lnd, 4 retrocessioni dalla D e volontà di dare autonomia ai comitati

Il calcio Regionale deve attendere ancora qualche giorno per conoscere il suo destino. Il consiglio direttivo della LND ha infatti deciso che dalla serie D retrocedano 4 squadre (Ladispoli, Pomezia, Anagni e Tor Sapienza per il Lazio) mentre per quanto concerne i campionati regionali verrà chiesto al Consiglio Federale del 3 giugno di concedere autonomia gestionale si singolo Comitato in base alle diverse realtà terririali.



Questo lo stralcio del comunicato riguardante il calcio regionale: «Per quanto concerne l'attività regionale il Consiglio Direttivo ha invece affidato al presidente Sibilia e agli altri consiglieri federali in quota Lnd, il mandato di richiedere una delega in favore della stessa Lega Nazionale Dilettanti, affinché sulla base delle realtà territoriali si possano adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati».

