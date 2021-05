Lazio-Torino, respinto il ricorso della Lazio dal Collegio di Garanzia dello Sport

Si chiude con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport il caso della mancata disputa di Lazio-Torino, che quindi come stabilito dalla FIGC si recupererà il prossimo 18 maggio.

Nella nota ufficiale del così sostanzialmente si delibera di "non applicare alla soc. Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara".

Caos tamponi, ecco la sentenza: «Multa alla Lazio, 7 mesi di stop a Lotito». Dimezzate le richieste della Procura

Un'altra sconfitta legale quindi per Claudio Lotito, che dopo il caos tamponi in cui è stato condannato per 12 mesi in appello, deve subire l'ennesimo smacco dagli organi giuridici preposti.

