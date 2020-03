Argentina, morta la fidanzata del calciatore Centurion: stroncata da infarto a 25 anni

Dramma in Argentina per il calciatore Ricardo Centurion, attaccante del Velez Sarsfied in prestito dal Racing Avellaneda ma con un passato anche in Italia in Serie A al Genoa: la fidanzata Melody Pasini è morta tragicamente, stroncata da un infarto mentre era alla guida della sua auto. Aveva solo 25 anni.

La ragazza, molto attiva e seguita sui social (aveva quasi 90mila followers su Instagram) avrebbe avuto un attacco di cuore alla guida dell'auto, che è andata poi a finire su un'altra auto in sosta. La morte, affermano i media argentini, sarebbe comunque stata causata dall'arresto cardiaco e non dall'incidente. Melody soffriva di cuore da quando era bambina ed era stata sottoposta a trapianto quando aveva solo 12 anni.



Ieri sui suoi canali social il fidanzato Centurion, 27 anni, soprannominato El Wachiturro, che ha giocato per due volte nel Genoa (prima nel 2013 poi nel 2017, senza mai lasciare particolarmente il segno) aveva dedicato un post alla fidanzata morta. Un selfie insieme, con una frase a esprimere il suo dolore: «Ti amerò per sempre, amore mio».

Ultimo aggiornamento: 11:09

