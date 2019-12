Fiorentina, Ribery si opera. Non noti i tempi di recupero

Proprio in questi giorni era lievitato un certo ottimismo circa una possibile imminente disponibilità di Ribéry anche se l'entità dell'infortunio riportato a fine novembre durante la partita con il Lecce imponeva molta cautela: in un contrasto con il giocatore della squadra pugliese Tachtsidis l'attaccante viola aveva riportato una forte distorsione con una lesione tra il 1ø e il 2ø grado al legamento deltoideo della caviglia destra, costringendolo a uscire alla fine del primo tempo. Da quel giorno Ribéry ha svolto un programma specifico saltando nel frattempo le partite col Cittadella in Coppa Italia e col Torino in campionato. La Fiorentina ora dovrà rinunciare a lui ancora per diverso tempo. Un altro guaio per Montella già alla prese con una situazione diventata delicatissima dopo le ultime quattro sconfitte di fila

Ultimo aggiornamento: 18:16

Montella deve rinunciare al giocatore fiore all'occhiello dell'ultimo mercato. "Il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico - si legge nel comunicato diffuso dalla Fiorentina -. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell' attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verrano resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica".