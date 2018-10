© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una squillante “manita” vale il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia per il Villalba. La squadra tiburtina ha superato con un netto 5-0 il Casal Barriera, ribaltando la sconfitta per 2-0 maturata all’andata al Nicolino Usai. Una prestazione praticamente perfetta quella del Villalba, capace già all’intervallo di “pareggiare i conti” con gli avversari. Ad avviare il pokerissimo è stato il centrocampista classe 1992 Diego Centanni che ha segnato il primo gol su rigore.«Abbiamo preparato bene la partita e volevamo partire forte per far capire agli avversari che volevamo passare il turno. Dopo i primi dieci minuti di studio, abbiamo iniziato a spingere e dopo il gol del vantaggio che ho realizzato su calcio di rigore, è arrivato anche il raddoppio di Libertini su un mio assist. Tra l’altro il Casal Barriera è rimasto anche in dieci uomini e così nella ripresa abbiamo fatto valere la superiorità numerica, rimanendo concentrati e attenti sulle loro ripartenze. Il gol di Onorati è valso il 3-0, poi loro sono rimasti anche in nove e noi abbiamo realizzato il quarto gol con Zanoletti. Successivamente anche noi siamo rimasti in dieci, ma non abbiamo perso lucidità e abbiamo chiuso la partita con la rete di Coccia, propiziata da un altro mio assist».Il Villalba si godrà per qualche ora il passaggio di turno di Coppa, ma la testa andrà presto al ritorno in campionato. «Volevamo dare continuità al pareggio di domenica scorsa a Palombara: questa vittoria così netta ci può dare fiducia ed entusiasmo. Nel prossimo turno di campionato giocheremo di nuovo in casa contro il Montalto per un’altra sfida fondamentale e dobbiamo continuare a fare bene».