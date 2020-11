Chi consiglia i Friedkin? La risposta al tormentone è arrivata e si trova sul sito della Retexo Intelligence, compagnia specializzata nella creazione di strategie e analisi per conto delle società sportive. Nel corso degli anni ha già svolto attività di consulenza per alcuni club di livello internazionale come il Real Madrid, il Barcellona, il Psg, il Club America, il Bordeaux e il Flamengo. Da qualche giorno (ri)compare anche il nome della Roma che aveva collaborato con questa società già in passato, alla ricerca di una figura dirigenziale (analisi che poi non aveva prodotto effetti). Il Ceo, Charles Gould, ha elaborato un database di tutti i direttori sportivi del pianeta, con annesse le liste dei giovani calciatori che hanno lanciato. A qualcuno sarà tornato in mente il database di Alex Zecca, uno dei motivi che causò la rottura con l’ex Sabatini. Proprio la figura del dirigente ora operativo al Bologna, sembra lontano anni luce da quello che cercano i Friedkin. Il nuovo ds sarà giovane, non dovrà essere un accentratore, uno che si fida del proprio istinto senza relazionarsi con la proprietà. Non dovrà essere per forza un esperto di trading, visto che nei propositi dei Friedkin c’è quello di coltivare e conservare i calciatori più funzionali al progetto, resistendo alle lusinghe del mercato. Quanto accaduto nell’ultima sessione con Ibanez (offerta del Leicester di 25 milioni rifiutata) ne è la riprova.

In tal senso esiste già una short-list. E in quest’ottica il profilo giusto potrebbe essere quello di Javier Ribalta. Classe ‘80, attualmente è il ds dello Zenit San Pietroburgo ma per 5 anni è stato l’uomo di fiducia di Marotta e Paratici alla Juventus. Capo degli osservatori, o scouting manager se preferite del club bianconero dal luglio del 2012 sino a giugno del 2017, quando ha provato l’avventura oltremanica. Un anno al Manchester United, sempre con la stessa carica, prima che arrivasse la possibilità di cimentarsi come ds nel lo Zenit nel 2018. Con il club russo ha vinto due campionati consecutivi, una Coppa nazionale e una Supercoppa. Il suo nome è stato proposto ai Friedkin ma non solo. Nelle settimane scorse, si è parlato infatti anche di un clamoroso ritorno alla Juventus a fine stagione, qualora Paratici non dovesse rinnovare (è in scadenza nel 2021), per coadiuvare Cherubini. Anche Ribalta si libera a giugno. Il campionato russo invece s’interrompe per la sosta invernale il 12 dicembre.

