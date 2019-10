© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capolista a sorpresa, ma fino a un certo punto. Il girone B di Promozione ha un padrone chiaro: è il Riano di mister Damiano Forte che è primo con 16 punti (cinque vittorie e un solo pari a Vicovaro alla terza giornata) e detiene anche il miglior attacco (19 gol) e la miglior difesa (4 reti al passivo come il Futbol Montesacro). «Se sono sorpreso? Diciamo che siamo partiti con ambizioni importanti dopo il quinto posto della passata stagione – dice Forte – Ma probabilmente non mi aspettavo di avere questi numeri dopo sei giornate. Comunque siamo consci che siamo appena ad inizio stagione e c’è tutto un campionato da giocare. Poi da dicembre, come sempre, inizierà un nuovo torneo: ora è solo un antipasto».Un paese di undicimila abitanti che non è mai stato in Eccellenza… «Il nostro sogno è quello, ma la concorrenza è spietata visto che ci sono squadre importanti come La Rustica, Vicovaro, Sant’Angelo, Subiaco e Fiano Romano». Eppure mister Forte, nella sua prima parentesi al Riano di qualche anno fa, sfiorò lo storico approdo nella massima categoria regionale, fermandosi ai play off contro il Monterotondo: «Ci segnò contro Gatta, che ho deciso di portare da noi in seguito» sorride l’allenatore, rientrato l’anno scorso sulla panchina del club. Proprio l’ex Monterotondo è andato a bersaglio nel vittorioso match di domenica scorsa sul campo del La Rustica, in cui il gruppo di Forte si è imposto 2-1 (di Salvatori l’altra marcatura, un centrale difensivo già a segno tre volte).«Una partita complicata al cospetto di una grande squadra. Sapevamo, però, che nel secondo tempo avremmo potuto dare qualcosa in più e così è stato. Vorrei ringraziare pubblicamente la dirigenza del La Rustica per l’ospitalità e la cortesia dimostrata nel momento della mia espulsione nel corso del primo tempo: sono stati squisiti». Domani si torna in campo per la Coppa Italia: «Ospiteremo il Passo Corese che abbiamo già incrociato in campionato. Ci teniamo a questa competizione anche perché ho un organico composto da diversi bravi giocatori e posso dare spazio a chi ne ha avuto di meno finora, ma merita ugualmente».