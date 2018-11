© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato sicuramente il risultato più eclatante dell’ultima giornata del girone B di Promozione. Il Riano ha sbancato il campo del Palestrina capolista (ora agganciato dal Cantalice) col punteggio di 3-2 e tra i protagonisti della “presa dello Sbardella” c’è stato indubbiamente il trequartista classe 1990 Fabio Cantoni che, in tre minuti, si è presentato due volte dal dischetto e ha ribaltato il risultato dall’1-2 al 3-2 finale.«Finora non ci avevano assegnato rigori in campionato – racconta Cantoni – Domenica mi sono trovato a batterne due nel giro di pochi istanti, una cosa inconsueta anche perché giocavamo sul campo della capolista». Dagli undici metri, però, il vice capitano del Riano è stato glaciale: due esecuzioni molto simili e ben indirizzate, altrimenti il portiere avversario (che aveva intuito l’angolo in entrambe le occasioni) avrebbe potuto respingerle. «Sul secondo ho avuto qualche titubanza nello scegliere il lato – rivela Cantoni – Alla fine, però, ho battuto come faccio quasi sempre ed è andata bene». Un successo pesantissimo per il Riano che è tornato a -1 dal terzo posto.«Venivamo da una cocente sconfitta interna contro il Sant’Angelo Romano, ma mister Damiano Forte per tutta la settimana ci ha caricato dicendoci di provare a vincere la partita di Palestrina e non andare lì solo per fare la vittima sacrificale. Ovviamente la partita l’ha fatta il Palestrina, ma noi ci siamo schierati con un 3-4-3 offensivo per provare a replicare ogni volta e questo abbiamo fatto, tra l’altro giocando su un campo in erba fantastico, a livello di società professionistiche». L’attaccante, che a parte due brevi parentesi con Tor di Quinto e Fonte Nuova ha costruito tutta la sua carriera nel Riano («d’altronde abito a un chilometro dal campo» sorride), parla delle possibilità del gruppo di mister Forte in questo campionato. «Vogliamo provare a stare lassù fino alla fine, anche se non ci siamo prefissati obiettivi all’inizio della stagione».