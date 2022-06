Roma e gli esuberi: Reynolds passa al Westerlo, Diawara o parte o andrà fuori rosa

Non solo acquisti, ma anche tagli. La Roma ha bisogno di sfoltire la rosa per far spazio a nuovi giocatori che possano dare un contributivo attivo a Mourinho in tutte le fasi delle stagioni. Come non è accaduto lo scorso anno con giocatori come Diawara che negli ultimi sei mesi ha rifiutato tutte le richieste che la società gli ha presentato. Il risultato è che se continuerà su questa linea, il club lo metterà fuori rosa alla ripresa degli allenamenti del 5 luglio: sedute singole con uno staff di preparatori a disposizione, ma non avrà contatti con la squadra. Un po’ come è successo a Fazio e Santon lo scorso anno. Bryan Reynolds, invece, ha scelto di non tornare. Il primo acquisto della gestione Friedkin andrà in prestito al Westerlo club belga di seconda divisione. Sarà addio anche per Carles Perez, pure lui se non troverà una squadra in tempi brevi si allenerà a parte assieme a Diawara. L’attaccante non ha intenzione di bloccare la sua cessione, anzi, si è reso conto che nella Roma gli spazi sono molto ridotti e potrebbe accettare una delle tante offerte provenienti da Spagna, Francia e Italia.

In uscita anche Veretout: il centrocampista non ha accettato il rinnovo proposto dalla Roma a dicembre e ha deciso di cambiare aria. Su di lui ci sono Marsiglia, Lione e Monaco, club francesi di prima fascia che devono solo trovare un accordo con la Roma (il giocatore è a bilancio a 8 milioni). Rientreranno dai rispettivi prestiti Kluivert e Villar, ma pure loro saranno dirottati in altre squadre. Non metterà piede a Roma, invece, Alessandro Florenzi: l’accordo con il Milan è praticamente fatto, i rossoneri verseranno 2,7 milioni per ottenerlo a titolo definitivo. L’operazione dovrebbe concludersi la prossima settimana. Non è previsto alcun prestito per Afena-Gyan, se andrà via dalla Roma lo farà solo a titolo definitivo altrimenti farà parte del reparto offensivo assieme ad Abraham e Shomurodov.