Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1. Un gol di Sterling stende i cechi. Tre Leoni agli ottavi da primi nel girone

Martedì 22 Giugno 2021, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 23:12

Chiude il girone D al primo posto l'Inghilterra di Southgate, che nell'ultima giornata della prima base batte di misura la Repubblica Ceca. La nazionale dei Tre Leoni non si cura della possibilità di incontrare la seconda del girone F, che potrebbe essere una tra Portogallo, Francia e Germania, e sin dall'inizio imposta la partita per non fare calcio. Un gol di Sterling di testa nel primo tempo basta per garantirsi la vittoria, e sono pochi i rischi creati dai ciechi da lì sino alla fine dei 90 minuti. La Repubblica Ceca aspetterà la fine della terza giornata di Euro 2020 per capire se i quattro punti racimolati nelle prime due partite basterann per strappare il pass agli ottavi da una delle migliori quattro terze

IL PREPARTITA

Terza giornata ad Euro 2020 anche per Repubblica Ceca ed Inghilterra, che arrivano allo scontro appaiate al primo posto del Girone D con quattro punto. Un pareggio significherebbe per entrambe le squadre qualificazione al secondo turno per entrambe le nazionali, con i cechi primi e i britannici secondi. Anche in caso di vittoria degli "ospiti", dato che la partità si giocherà al Wembley Stadium alle ore 21:00, l'Inghilterra potrebbe addirittura scivolare al terzo posto se nel match tra Croazia e Scozia dovesse imporsi l'altra nazionale Uk. In caso di vittoria, invece, si isserebbe al primo posto solitario, lasciando ai cechi l'incombenza di sapere se chiuderanno secondi o terzi nella classifica finale del gruppo. La partita verrà diretta dal fischietto portoghese Artur Soares Dias e sarà visibile sia in chiaro su Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitarei Sky Sport Football e Sky Sport 252.

Le probabili formazioni

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Jaroslav Silhavy

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sterling, Grealish, Saka; Kane. All. Gareth Southgate