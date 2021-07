Repubblica Ceca-Danimarca, diretta alle 18. Probabili formazioni: Schick sfida Poulsen e Braithwaite

Sabato 3 Luglio 2021, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 14:03

Seconda giornata di quarti di finale ad Euro 2020, che verrà apera dall'incontro alle ore 18.00 tra Repubblica Ceca e Danimarca. I cechi, dopo essere giunti agli ottavi come una delle migliori terze del torneo, hanno compiuto la straordinaria impresa di eliminare gli Orange di De Boer vincendo 2 reti a 0, con gol di Holes e Schick. Gli scandinavi, invece, vi sono giunti addirittura come secondi, nonostante un solo punto nelle prime due partite del torneo, e agli ottavi hanno schiaffeggiato il Galles vincendo 4 a 0 con la doppietta di Dolberg e i gol di Maehle e Braithwaite. La storia dell'incontro dice Repubblica Ceca: nei 25 scontri disputati sino a qui, 13 volte i cechi si sono imposti vittoriosamente, a fronte di sole 2 sconfitte e 10 pareggi. La partita si disputerà all'Olympic Stadium di Baku e verrà diretta dal fischietto olandese Björn Kuipers.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick

A disp.: Kaderabek, Barak, Sevcik, Brabec, Hlozek, Koubek, Kral, Krmencik, Mandous, Mateju, Pekhart, Pesek, Sadilek, Vydra. Ct: Jaroslav Silhavy

DANIMARCA (3-4-3): K. Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damgsaard, Y. Poulsen, Braithwaite

A disp.: Andersen, Boilesen, Christiansen, Cornelius, Jensen, Jorgensen, Lossl, Norgaard, Ronnow, Skov Olsen, Skov, Wind. Ct: Kasper Hjulmand

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile sia in chiaro su Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, con streaming su Sky Go.