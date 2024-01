Roma, infortunio Renato Sanches: distorsione alla caviglia. Stop di almeno due settimane

Renato Sanches si ferma. Di nuovo. Questa volta per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato durante l’allenamento di ieri. Un infortunio che sposta pochissimo negli equilibri della Roma considerato che il portoghese ha giocato solamente 227 minuti, saltando 12 partite per infortunio. Una scommessa persa quella di Tiago Pinto che probabilmente ha contribuito a far desistere la società nel rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2024.

Il futuro di Renato Sanches

Il gm lascerà Trigoria a partire dal 3 gennaio, mentre Renato Sanches salvo sorprese rimarrà. Anche perché il Psg non ha intenzione di riprenderlo indietro se il procuratore non troverà un’altra squadra che lo prenda in prestito per i prossimi sei mesi. È il terzo infortunio di Renato Sanches da inizio stagione, il primo traumatico mentre i precedenti erano tutti muscolari.

Resterà fuori almeno un paio di settimane.