Lazio, Reina si presenta cantando "La Bamba" in ritiro: l'esilarante video di Immobile

Pepe Reina è appena sbarcato ad Auronzo ed è già show in ritiro. L'ex portiere di Liverpool, Napoli e Milan, infatti, ha intrattenuto con le sue doti canore i nuovi compagni della Lazio durante la cena. Capita sempre più spesso, anche in Italia, che i nuovi acquisti di una squadra vengano costretti a una sorta di rito di iniziazione per presentarsi al gruppo. Non fa eccezione Reina, che si è esibito davanti a tutti in un'esilarante versione della canzone "La Bamba".



A riprendere la scena Ciro Immobile , sempre più leader dentro e fuori dal campo, che ha pubblicato l'esibizione del portiere spagnolo nelle sue Instagram stories. Subito dopo Reina è toccato all'altro nuovo acquisto della Lazio,, ed anche per lui sono state risate, fischi e sfottò da parte dei compagni biancocelesti.

