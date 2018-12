© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio della guardia negli attacchi di tre squadre dell'Eccellenza nel primo giorno di apertura delle liste di trasferimento suppletive. Lorenzo Regis, che aveva sposato i progetto Campus Eur dopo gli anni trascorsi in serie D, lascia il club di ponte Marconi per provare a vincere il campionato di Eccellenza con la maglia dell'Unipomezia, che dopo gli innesti "stranieri" di quest'estate e il "tradizionale" cambio di allenatore, torna a puntare sui calciatori italiani, e di categoria in particolare. Lorenzo Regis, punta centrale, è dunque il nuovo cetravanti dei rossoblù, che hanno lasciato andar via Luigi Cicino (che ha scelto il Sora, dove al momento le probabilità di vittoria sono superiori a quelle dell'Uni...) e Thomas Savioli, finito a sua volta al Campus Eur.Nella squadra allenata da Scarfini, il ruolo di punta è stato preso da Matteo Monteforte, che ha appena lasciato il Colleferro al suo destino (Apuzzo sempre più traballante). Hanno lasciato il Campus Eur anche Jacopo De Conceicao (attaccante esterno) e Valerio Valentini, entrambi finiti in Toscana alla Virtus Chianciano. Salutano il club romano pure Di Meglio (che torna al Santa Marinella) e Barbato, anche per lui ritorno alla Pescatori Ostia.