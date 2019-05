Il Red Bull Neymar Jr’s Five torna a Roma: al via il 12 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il torneo di calcio a 5, giunto alla quarta edizione, torna nella Capitale dopo il successo delle scorse edizioni. Si disputerà all’Impianto sportivo Flaminio Real. Al via anche il social contest “outplay them all” che selezionerà 7 giovani talenti, di cui uno scelto proprio da Neymar Jr per partecipare alla finale mondiale.L’edizione 2019 del Red Bull Neymar Jr’s Five entra nel vivo. Il torneo mondiale di calcio a 5, che porta il nome della stella brasiliana e che vedrà migliaia di partecipanti affrontarsi in tutta Italia, domenica 12 maggio si svolgerà a Roma. Teatro dell’evento sarà l’Impianto sportivo Flaminio Real (Viale di Tor di Quinto, 57b).Giunto alla quarta edizione, il Red Bull Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio a 5 riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per squadra. Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale voleranno in Brasile per la Finale Mondiale presso l’Instituto Projeto Neymar Jr e incontreranno il talentuoso calciatore brasiliano.A Roma il Neymar Jr’s Five torna dopo il grande successo delle scorse edizioni con l’obiettivo di superare i 250 iscritti del 2018 e confermare la grande qualità di gioco degli ultimi anni. La squadra di ragazzi romani dell’Everton, infatti, ha vinto per due anni consecutivi la tappa locale e nel 2017 la finale nazionale, volando così in Brasile a disputare la finale mondiale. C’è tanta attesa per uno degli eventi più importanti e divertenti del weekend.Le iscrizioni al torneo possono essere effettuate su: https://www.neymarjrsfive.com/it.In Italia la novità 2019 è rappresentata dal numero di tappe di qualificazione: 10. Infatti, oltre a Roma, questo il programma delle altre tappe: sabato 4 maggio Palermo e Bari; sabato 11 maggio Firenze e Genova; domenica 12 maggio, in contemporanea, ci sarà la tappa di Padova; sabato 18 maggio Torino, Napoli e Milano. Le squadre vincitrici delle rispettive tappe di qualificazione si sfideranno alla Finale Nazionale in programma a Milano sabato 8 giugno.