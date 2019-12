Recuperi Prima Categoria: tris Sanpolese, Real Velletri corsara

Si sono giocati oggi molti recuperi del campionato di Prima Categoria. Tutte gare che per via del maltempo non si sono disputate alla data prestabilita. Nel Girone D la partita tra Poliportiva Ostiense ed Atletico Ladispoli finisce 1-2: i biancorossi passano cosi dal quattordicesimo al decimo posto. Nel Girone E invece Sanpolese e SFC hanno giocato l partita della nona giornata che venne sospesa. Finisce 3-0 per i padroni di casa, capolisti con 25 punti in classifica. Sorride il Setteville che nel recupero dell'ottava giornata stente 2-1 il Gerano e agguanta il primato proprio insieme alla Sanpolese. Nel Girone G, Real Anzio Marconi e Real Velletri hanno giocato per l'ottava giornata. Finiscono gli ospiti 1-0 e si cacciano fuori dalla zone rosse.Nel Girone H gara pirotecnica tra Marina Club e Pro Formia: finisce 3-2 con i padroni di casa che cosi agganciano i diretti avversari a quota sei punti in classifica nello scontro tra ultime della classe.

Ultimo aggiornamento: 20:25

