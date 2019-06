Recanatese, il nuovo allenatore è Federico Giampaolo

È arrivato il nome del nuovo allenatore per quanto riguarda la Recanatese dopo il divorzio con Marco Alessandrini: si tratta di Federico Giampaolo tecnico abruzzese, fratello dell'attuale allenatore della Sampdoria Marco, reduce dagli ultimi due campionati di D con l'Avezzano e le esperienze negli anni precedenti alla guida della Primavera di Bari e Pescara, Valle d'Aosta e da vice con l'Andria in Lega Pro. «La Recanatese è una delle poche società in Serie D che ha progetti importanti, dove ci sono le giuste competenze, professionalità e dove ci sono le condizioni ideali per un allenatore per fare bene» -le prime impressioni del neo mister. Suo vice sarà il recanatese Marco Mancinelli che già dalla passata stagione fa parte dello staff tecnico della prima squadra con il ruolo di collaboratore e match analyst.

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA