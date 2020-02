Ultimo aggiornamento: 18:00

È del Real Monterotondo la Coppa Italia di Eccellenza del Lazio 2029-2020. gli eretici, nella finale giocata all'Angelo Sale di Ladispoli, hanno battuto 2/1 il Villalba. Per David Centioni, il tecnico rossoblu, si tratta di una rivincita della finale persa, quando era alla guida di un altro Real, il Colosseum, contro la Lepanto guidata da Diego Leone. Stavolta, l'ex tecnico del Marino ha dovuto lasciare via libera al collega, che guida una squadra che anche in questa finale ha dimostrato tutto il suo spessore.i gol della finale sono arrivati tutti nel primo tempo, con Lupi che ha sbloccato il risultato al 28' sfruttando un errore della difesa del Villalba. A Dooo 10 minuti è arrivato l'uno a uno, siglato da Di Giovanni, appena subentrato ad Alfonsetti. Nel primo dei due minuti di recupero del primo temp, la rete di Fiorucci che ha riportato il Real in vantaggio.Nella ripresa il Real ha legittimato la vittoria colpendo un palo e fallendo, nel finale, una facilissima palla-gol per il 3-1. Nell'albo d'oro, il Monterotondo succede al Team Nuova FloridaREAL MONTEROTONDO SCALO Baldinetti, Giordano (25'st Passeri), Passiatore, Politanò, Albanesi, Lalli, Fiorucci, Bellardini, Collacchi (29'st Pascu) Tilli (39'st Palma) LupiA disp. Santi, Passeri, Palmarucci, D'Orazi, Lanzoni, Baldassi, Pascu, Braccio, Palma. All. CentioniVILLALBA Mosciatti, Mascioli (45'st Petruccioli) Langiotti, Scottodiclemente, Taverna (1'st Belvisi), Ranieri (30'st Spurio), Bari (38'st Aureli) Hrustic, Regis, Mereu, Alfonsetti (20'pt Di Giovanni).A disp. Pagella, Petruccioli, Alfonsetti, De Luzi, Di Giovanni, Aureli, Spurio, Pulci, Belvisi.All. LeoneArbitro Colelli di OstiaReti: 28' pt Lupi, 38' pt Di Giovanni, 46'pt FiorucciNOte Ammoniti Baldinetti, Giordano, Politanò, Collacchi, Ranieri, Hrustic, Di Giovanni, Belvisi