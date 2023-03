Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni: ok Pellegrini (con un caschetto), ci sono Abraham e Dybala

Sotto un sole che fa registrare una temperatura di 20 gradi, la Roma ha tenuto la seduta di rifinitura alla vigilia degli ottavi di ritorno contro la Real Sociedad, nel pomeriggio la partenza per la Spagna. José Mourinho riabbraccia Lorenzo Pellegrini che si è allenato con un cerotto in testa e il caschetto protettivo (indossato da Mancini per scherzo durante il riscaldamento). Nella gara d’andata il centrocampista ha ricevuto una contusione alla testa per la quale sono stati necessari 30 punti di sutura. Sono tornati ad allenarsi anche Belotti, Solbakken e Llorente: il Gallo con un tutore alla mano destra operato sabato, gli ultimi due hanno superato i rispettivi problemi muscolari. Squadra completamente recuperata, dunque, ma domani giocheranno i titolarissimi nonostante il parziale di 2-0. L'obiettivo sarà chiudere il discorso qualificazione segnando almeno in gol nei primi 45 minuti. La difesa sarà quella titolare formata da Mancini, Smalling e Kumbulla, a centrocampo Cristante e Matic, sulle corsie Zalewski (o Karsdorp) e Spinazzola. Sulla trequarti torna Pellegrini (oggi in conferenza stampa con Mourinho) e Dybala, davanti Abraham.

Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni

Real Sociedad (4-3-2-1): 1 Remiro; 18 Gorosabel, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 15 Rico; 23 Mendez, 3 Zubimendi, 8 Merino; 14 Kubo, 10 Oyarzabal; 19 Sorloth

A disp.: 13 Zubiaurre, 32 Marrero, 2 Sola, 12 Muñoz, 20 Pacheco, 26 Arambarri, 30 Gonzalez, 41 Rodriguez, 43 Carbonell, 4 Illarramendi, 16 Guevara, 17 Navarro, 21 Silva, 22 Turrientes, 28 Martin, 9 Fernandez, 11 Ali Cho,

All.: Imanol Alguacil

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibañez; 59 Zalewski, 8 Matic, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 9 Abraham.

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 14 Llorente, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 2 Karsdorp, 92 El Shaarawy, 20 Camara, 25 Wijnaldum.

All.: José Mourinho

Arbitro: Kovacs (Romania)

Assistenti: Marinescu – Artene

Quarto Uomo: Fesnic

Var: Dankert (AVAR: Storks)

Stadio: Estadio Municipal de Anoeta

Data e orario: 16 marzo 2023 ore 21

Dove vederla: Sky Sport e Dazn