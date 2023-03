Real Sociedad-Roma, Pellegrini: «Sarà una battaglia e non abbiamo paura»

Lorenzo Pellegrini torna dall’infortunio alla testa. Ha promesso battaglia domani nei quarti di ritorno di Europa League contro la Real Sociedad: «Il loro mister ha parlato di tempesta, io dico che sarà una grande battaglia e non ci spaventa. Quando siamo compatti a livelli fisico e mentale mi fido della mia squadra».

Ha ancora la forza per cambiare la sua stagione?

«Sicuramente per ovvi motivi è stata anche colpa mia. Si può fare sempre di più, al netto delle problematiche che ho avuto, in campo quando si scende siamo tutti i uguali. Non mi piace nascondermi dietro l’alibi di non essere al 100%».

Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni: ok Pellegrini (con un caschetto), ci sono Abraham e Dybala

La critica romana è tornata ad essere troppo severa nei suoi confronti?

«Rivestire un ruolo importante in una piazza come Roma ti dà responsabilità. Io sono il primo a riconoscere che mi sarebbe piaciuto arrivare a questo punto della stagione con numeri diversi. Ho dato sempre il 120% davanti a ogni difficoltà, sono orgoglioso del gruppo, dei miei compagni e di essere il loro capitano. Spero di dare di più in questo finale di stagione».

Come sta dopo l’infortuni alla testa? L’arrivo di Dybala ha cambiato qualcosa nell’interpretazione del suo ruolo sulla trequarti?

«Fortunatamente è tutto ok, non ho avuto nessun tipo di problema se non il taglio e i punti. Abbiamo fatto tutti i controlli e sono andati bene. Non credo si possa definire un problema tattico perché condividere il terreno di gioco con Paulo è qualcosa in più. Avere un giocatore che ti può mettere la palla dove vuole è un pregio. Speravo di arrivare a questo punto della stagione con uno score diverso e spero di potermi rifare di qualcosa che ho perso».

Cosa l’ha impressionata di questo avversario?

«Loro sono una squadra forte, ce l’hanno dimostrato anche all’andata. Hanno questo grande possesso palla, si muovono tanto, cercano gli spazi tra le linee. È una fortuna arrivare qui avendo vinto 2-0 in casa, ma allo stesso tempo non ci deve mettere nelle condizioni di non dare il massimo a livello fisico e di concentrazione. Il loro mister ha parlato di tempesta, io dico che sarà una grande battaglia e non ci spaventa. Quando siamo compatti a livelli fisico e mentale mi fido della mia squadra. Se non dovessero averlo capito, domani sarà una grande battaglia e daremo tutto per andare ai quarti».