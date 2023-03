La Real Sociedad ringrazia Roma per l'accoglienza: «Meravigliosa città»

Nonostante la sconfitta per 2-0, la Real Sociedad ringrazia Roma. La squadra basca ha pubblicato sui propri canali social un video in cui mostra alcune delle bellezze della Capitale accompagnato da una didascalia molto significativa: «Bella Roma! Grazie per il vostro trattamento in quella meravigliosa città e benvenuti a Donostia».

Fra le due tifoserie c'è grande rispetto, come testimoniato dallo scambio di sciarpe al termine della partita di giovedì scorso. Immagini che vorremmo vedere sempre più spesso, soprattutto in giornate come questa, dove gli scontri fra ultras hanno conquistato le prima pagine dei giornali.