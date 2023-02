Real Sociedad affronterà la Roma: giovani di prospettiva e un allenatore vincente. Terzi in Liga e hanno battuto lo United

L’urna di Nyon ha pescato la Real Sociedad per la Roma in un doppio scontro valido per gli ottavi di Europa League. Un avversario inedito per i giallorossi che non hanno mai affrontato gli spagnoli in partite ufficiali. L’andata degli ottavi si giocherà all’Olimpico il 9 marzo, mentre il ritorno al Municipal de Anoeta di San Sebastián il 16 (orari da confermare). Un impianto da circa 40mila posti nel nord della Spagna a 100 chilometri da Bilbao, 460 da Madrid e 560 da Barcellona. Un ambiente caldo quello dei biancoblù, composto da tifosi baschi, persone orgogliose e appassionate di calcio. Se l’Athletic Bilbao è la sua antagonista per eccellenza e riconosciuta a livello internazionale, la Real Sociedad non è mai voluta essere da meno con i suoi 114 anni di storia. Hanno vinto la Coppa di Spagna nella stagione 2019/2020 dopo 33 anno senza trofei. La penultima coppa infatti risale alla stagione 1986/87, mentre nel 2008/2009 c’è stata una soffertissima retrocessione in Segunda Divisione dove gli spagnoli sono rimasti fino al 2010. José Mourinho l’ha affrontata 6 volte in carriera ottenendo 5 vittorie e un pareggio sempre alla guida del Real Madrid.

L’allenatore - A dirigere in panchina la Real Sociedad è Imanol Alguacil, ex difensore spagnolo classe 1971 che ha cominciato la sua carriera proprio nelle giovanili del’Errela (il suo nome in basco). La sua carriera da tecnico comincia all’età di 40 anni nelle giovanili della Real Sociedad, dove è stato anche giocatore, poi è stato promosso ad allenatore della squadra B e infine ha preso in mano la prima squadra dopo l’esonero nel 2018 di Asier Garitano e con la quale ha vinto una Coppa del Re. Quella in corso è la sua terza stagione.

La squadra - I giocatori più importanti della rosa sono David Silva, Oyarzabal (esterno sinistro), Mèndez (trequartista), Merino (centrocampista) e Martín Zubimendi (mediano). C’è anche una vecchia conoscenza della Roma: Umar Sadiq che gioca in biancoblù dal 2022 (5 presenze e tre gol). Una formazione che vince spesso di corto muso e che in campionato ha una differenza rete di +10 con 32 gol fatti e 22 subiti (la Roma ha +11). Hanno la seconda rosa più giovane della Liga, facendo del settore giovanile il loro punto di forza. Ecco la formazione tipo: (4-3-1-2) Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Illarramendi, Marin; Silva; Sorloth, Oyarzabal.

Il cammino - Lo scorso anno si sono qualificati in Europa League e sono capitati nel girone con Manchester United, Omonia Nicosia e Sheriff. Ha vinto tutte le partite eccetto l’ultima contro i Red Devil in casa (0-1) e sono passati primi con 15 punti. In campionato sono terzi a 43 punti, a 8 di distanza dal Real Madrid secondo e 16 dal Barcellona primo.