© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Real Monterotondo scalo è in testa al girone A di Eccellenza anche se in coabitazione con altre due squadre, Astrea e Team Nuova Florida. Ieri, i ragazzi di Centioni hanno centrato un successo pieno contro il Campus Eur vincendo 4-0 con le reti di Politanò, Nardecchia, De Dominicis e Fiorucci. «Ancora una volta - ha detto il tecnico rossoblù - mi trovo a fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno dato una importante prova di forza soprattutto nell'atteggiamento con cui hanno affrontato un avversario pieno di iducia e che veniva da ottimi risultati fuori casa. Siamo stati sempre concentrati sin dal fischio di inizio imprimendo un ritmo importante alla gara e mettendo in costante difficoltà gli avversari che tuttavia, dopo il 2 a 0, ci hanno creato qualche grattacapo».Un ruolo importante lo hanno avuto in cambi. «Ci sono venuti in soccorso - ha spiegato Centioni - e mi hanno consentito di variare assetto di gioco in corsa e rimettere le cose a posto portando il risultato al sicuro prima sul 3 e poi sul 4 a 0». Ora si guarda avanti. «Non dobbiamo pensare alla classifica - dice ancora - ma solo alla partita successiva, ben consapevoli che il nostro obiettivo è sempre quello di fare 40 punti prima possibile. Domenica avremo una trasferta difficilissima contro il Montespaccato Savoia che, come dicevo già a inizio stagione, è una delle outsider del campionato. Conosco molti dei giocatori della loro squadra anche per averli allenati direttamente e quindi conosco bene sia il loro valore che le difficoltà a cui andremo incontro. Come sempre andremo con un atteggiamento positivo per cercare di fare nostra l'intera posta, ma sempre con la massima umiltà e piedi ben saldati a terra».