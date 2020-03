© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria in Coppa Italia contro il Carbonia che lascia ben sperare in vista del ritorno di domani. I tre punti in campionato conquistati ad Anzio grazie ad una tripletta di uno degli uomini simbolo di una stagione fin qui esaltante. Marco Lupi, esterno rossoblu, alla vigilia del ritorno di Coppa in terra sarda, racconta così le sensazioni in casa Real dopo una settimana che ha certificato lo stato di grazia degli uomini di Centioni "Siamo consapevoli di essere una grande squadra. Ce la giocheremo fino alla fine contro avversari forti come Montespaccato e Tivoli. Senza dimenticare Civitavecchia ed Unipomezia che sono ancora aggrappate ai piani alti della classifica. Per noi è stata una settimana importante perchè vincere tre a uno contro il Carbonia e poi imporci ad Anzio in quel modo ci ha dato ancor più entusiasmo in vista dei prossimi impegni". La caccia al primo posto ed una fase finale di Coppa Italia da vivere da protagonisti in una stagione che sembra infinita ma che esalta il gruppo dello Scalo: "Il doppio impegno è sicuramente faticoso soprattutto se si ha la voglia di andare avanti fino in fondo in ogni competizione. Tuttavia penso che vincere aiuta a vincere e a superare le fatiche con entusiasmo ed energia". Una combo di chanche da percorrere per arrivare al sogno chiamato serie D: "Sappiamo che anche attraverso la Coppa c'è la possibilità di salire. Noi però puntiamo molto al campionato anche perchè l'anno scorso il non aver disputato i play off ci ha lasciato un po' di amaro in bocca e voglia di rivalsa. Ci aspettano tante battaglie ma come dico spesso anche ai miei compagni, siamo forti e dobbiamo crederci". Entusiasmo ed altri ingredienti fondamentali sono alla base di un percorso che da inizio stagione sta impegnando i rossoblu in un tuor de force che già ha regalato un trofeo alla società del Presidente Saccà: "La nostra forza è sicuramente il gruppo. Ogni ragazzo di questa squadra vuole contribuire e non emergere per sè. Questo è molto importante per gli equilibri interni dello spogliatoio. Sono molto contento di esser parte di questra grande realtà". Tra questi non può che esserci il rendimento straordinario di Lupi, con le sue 18 reti in campionato e le 6 in Coppa Italia, e la maturità di un grande giocatore che vola alto: "Sono felice di aver segnato così tanto finora anche se il mio obiettivo è sempre quello di far bene per i miei compagni. Da qui alla fine è quello di vincere il campionato e dimostrare che siamo i più forti, pur rispettando le nostre avversarie che lo sono altrettanto". Protagonista lo sarà, ma non domani, a Carbonia dove salterà la gara per squalifica: "Seguirò i ragazzi in trasferta e darò il massimo anche dalla tribuna. Ci aspetta una gara difficile contro una squadra forte fisicamente che avrà sicuramente voglia di ribaltare il risultato. Noi però vogliamo andare avanti e difenderemo quanto di buono fatto all'andata". Un sogno, una speranza che accompagnerà la comitiva rossoblu in volo verso la Sardegna.