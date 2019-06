Real Monterotondo Scalo, se ne va Menicucci

Dopo un'annata rispettabile Paolo Menicucci dice addio ai colori del Real Monterotondo Scalo. Ecco in sintesi le dichiarazioni dell'ex difensore rossoblù: «Dopo un anno bellissimo fatto di tante gioie tante risate e tanto sudore è arrivato il momento dei saluti voglio ringraziare in primis i miei amici/compagni di squadra con la quale ho condiviso tutto chi con di più chi con di meno ma a loro modo mi hanno lasciato tanto e spero di aver trasmesso altrettanto siete fortissimi e meravigliosi ️ dopo di che ringrazio tutto lo staff sia tecnico che dirigenziale con cui mi sono trovato benissimo sia a livello professionale ma sopratutto umano ringraziando sopratutto il direttore Riccardo Albanesi per l’opportunità e la fiducia data ma in particolare modo il Presidente Bruno Saccà per essersi dimostrato una persona fantastica e alla quale auguro il meglio. Grazie scalo è stato un piacere ed un onore».

