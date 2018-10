© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stata una domenica indimenticabile per Andrea Collacchi, attaccante esterno classe 1998 del Real Monterotondo Scalo che ha realizzato una splendida tripletta nel match con la Cynthia (concluso sul 4-1 a favore dei ragazzi di mister Centioni). «E’ stato il mio primo tris personale da quando gioco in prima squadra, avevo fatto una doppietta con la Crecas l’anno scorso e quest’anno un’altra con il Team Nuova Florida» dice Collacchi che ha raddoppiato in un colpo solo il proprio bottino di reti in campionato (a cui va aggiunto un sigillo in Coppa Italia).«La dedica? E’ per mio nonno Francesco che è scomparso un anno fa, ma anche per i miei genitori: mamma Cristina era in tribuna assieme alla mia ragazza Beatrice ieri, mentre papà Fabio ha preferito stare a casa visto il brutto tempo». Il giovane attaccante dimostra maturità e prudenza anche dal punto di vista delle dichiarazioni. «L’obiettivo stagionale del Real Monterotondo? E’ quello di raggiungere il prima possibile la quota dei 40 punti e al momento non cambia nulla…».Eppure la squadra eretina è in testa assieme a Team Nuova Florida, Montespaccato e Valle del Tevere con Astrea, Eretum e Sporting Genzano immediatamente alle spalle. «Finora è un campionato bellissimo e incerto, davvero insolita una classifica di questo tipo dopo nove giornate». Se la quota salvezza è ancora lontana per il Real Monterotondo Scalo, è molto vicina invece la quota record di gol stagionali per Collacchi. «L’anno scorso mi fermai a sette, ma subii un grave infortunio muscolare che mi fece perdere quattro mesi. Ovviamente voglio provare a superarmi e ad arrivare almeno in doppia cifra».