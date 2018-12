© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Real Monterotondo Scalo è la squadra che ha segnato di più nel girone A di Eccellenza con 32 reti. In classifica ha chiuso il 2018 al quarto posto a cinque punti dalla vetta. C'è pertanto soddisfazione nell'ambiente rossoblù per il risultati raggiunti. « Abbiamo iniziato un percorso ad agosto con molte incertezze a parte quella di aver allestito una squadra con un grande potenziale – ha detto il tecnico David Centioni - fino ad oggi abbiamo raccolto 30 punti (compresi i 3 che ci hanno tolto per il ritiro del Palombara) con il miglior attacco del girone ma non abbiamo fatto altrettanto bene nella difesa della nostra porta. Siamo con pieno merito insieme alle altre quattro squadre che tutti gli addetti ai lavori davano per favorite».« Credo di poter dire che il Monterotondo Scalo – dice con orgoglio Centioni - sia la vera sorpresa di questo campionato anche se non viene riconosciuto così spesso. I ragazzi fino ad oggi sono stati fantastici uscendo alla grande dalle sconfitte e dai momenti di difficoltà come oggi. La capacità di soffrire sarà sicuramente una delle qualità che potrà consentirci di fare qualcosa di importante. La dimostrazione è l’ultimo turno: sotto di un gol, con l'infortunio del capitano al quale va il mio più grande augurio di pronta guarigione e con un uomo in meno, abbiamo saputo reagire contro un Vescovio in salute e sempre difficile da affrontare».In questo peridio la squadra si è presa qualche giorno per ricaricare le batterie soprattutto a livello mentale per prepararsi adeguatamente alla sfida con l'Almas prima e quelle del girone di ritorno poi.«La vera sfida del nuovo anno sarà quella di crescere a livello mentale nella capacità – ha concluso Centioni - di affrontare tutte le gare con la giusta determinazione. Ritengo che questo faccia la differenza fra una buona squadra e una squadra vincente. E' l'augurio che faccio ai ragazzi per il nuovo anno oltre a quello di serene feste con le loro famiglie»