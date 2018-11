© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarto successo consecutivo fuori casa per il Real Monterotondo. La formazione rossoblù continua a mantenere la testa della classifica nel girone A di Eccellenza. Domenica ha centrato un ottimo risultato a Pomezia: « Vincere al comunale di Pomezia al cospetto di una signora squadra è stata una impresa non da poco - ha confessato il tecnico del Real David Centioni- :abbiamo subito la loro supremazia territoriale nel primo tempo dove sono andati meritatamente in vantaggio mettendoci in difficoltà soprattutto sulle palle inattive dove non siamo stati bravi come in altre occasioni.A Centioni non è piaciuto l'atteggiamento della squadra iniziale: «Forse siamo stati un po' troppo timidi. Tuttavia siamo sempre stati bene in partita colpendo anche un palo clamoroso a portiere battuto con Pascu. Nell'intervallo abbiamo preso coraggio e infatti nel secondo tempo si è visto un altro Scalo che ha dominato il campo realizzando due reti di ottima fattura. Dopo pareggio dell'Unipomezia la squadra è rimasta compatta e padrona del campo riuscendo a portarsi di nuovo in vantaggio con uno spunto sempre di Pascu».«E' stata una vittoria importante che ci consente di dare continuità alla striscia positiva di risultati», ha concluso Centioni. «Ora vediamo se ai miglioramenti tecnici e tattici seguiranno quelli mentali. Per rimanere lì sopra bisogna fare qualcosa in più da questo punto di vista. Continuiamo a pensare di partita in partita avendo ben chiaro il nostro obiettivo».